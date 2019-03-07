"Арсенал" проиграл "Ренну" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

В составе победителей забитыми мячами отметились Бенжамен Буриго (42-я минута) и Исмаила Сарр (88), у проигравших отличился Алекс Швоби (4), еще один мяч защитник "Арсенала" Начо Монреаль отправил в собственные ворота (65). На 41-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Сократис Папастатопулос.

Результаты параллельных матчей: "Айнтрахт" (Германия) - "Интер" (Италия) - 0:0; "Динамо" (Хорватия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:0; "Севилья" (Испания) - "Славия" (Чехия) - 2:2.

Ответные матчи пройдут 14 марта.