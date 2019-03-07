"Зенит" проиграл "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" на своем поле проиграл испанскому "Вильярреалу" со счетом 1:3 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

В составе хозяев забитым мячом отметился Сердар Азмун (35-я минута), у гостей отличились Висенте Иборра (33), Херард Морено (64) и Ману Морланес (71).

"Зенит" и "Вильярреал" проводят третий очный матч. В предыдущий раз команды встречались в феврале 2008 года в 1/16 финала Кубка УЕФА. Тогда по сумме двух матчей "Зенит" за счет гола на выезде оказался сильнее и прошел в следующий раунд турнира (1:2, 1:0). В том сезоне "Зенит" стал победителем турнира, на пути к трофею команда также переиграла французский "Марсель", немецкие "Байер" и "Баварию" и шотландский "Рейнджерс".

"Зенит" второй сезон подряд играет в 1/8 финала Лиги Европы, в прошлом году команда из Санкт-Петербурга на данной стадии уступила немецкому "Лейпцигу" (1:2, 1:1). В плей-офф турнира "Зенит" играет в третий раз подряд, в сезоне-2016/17 команда в 1/16 финала уступила бельгийскому "Андерлехту" (0:2, 3:1).

Ответный матч пройдет в Испании 14 марта.