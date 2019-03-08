Универсиада помогла бразильской фигуристке Декоттиньес реализовать свои мечты

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске помогла бразильской фигуристке Ане Карле Декоттиньес реализовать свои мечты. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления с короткой программой на турнире одиночниц.

19-летняя бразильянка получила за прокат еще меньшую сумму баллов, чем ее товарищ по команде одиночник Лаерте Руан де Оливейра де Лима. Де Лима стал последним из 26 участников короткой программы, заработав за прокат 12,41 балла (1,71 - за технику, 10,70 - за компоненты). Декоттиньес также заняла последнее место и получила 8,21 балла (1,97 - за технику, 7,24 - за компоненты).

"Универсиада в Красноярске - вторые соревнования в моей жизни, я счастлива находиться здесь - здесь сбылись мои мечты, - рассказала спортсменка. - В Бразилии фигурное катание - непопулярный вид спорта. Мы - я и Руан де Лима, мой друг, - должны быть сильными, чтобы кататься, чтобы доказывать любовь к нашему виду спорта. Я горжусь, что приехала сюда, горжусь своим выступлением, и знаю - нами также гордятся и на родине, в Бразилии".

Спортсменка, которая занимается фигурным катанием с 10 лет, с трудом говорила с журналистами. "Такой голос у меня с рождения, просто я родилась пятимесячной - это последствия. Я занимаюсь фигурным катанием с десяти лет, голос для меня не проблема - я люблю его таким, какой он есть", - рассказала фигуристка.

Любимой фигуристкой Декоттиньес является южнокореянка Ким Ю На. "Мне очень нравится эта спортсменка, и нравятся русские фигуристки - они крепкие, обладают мощной энергией. Правда, я не помню их имен", - сказала она.

Декоттиньес не смогла пройти квалификацию, чтобы участвовать в прокатах произвольной программы. Соревнования одиночниц завершатся 9 марта.