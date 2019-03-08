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Впервые в серии между ХК СКА и "Спартаком" на "ЦСКА-Арене" не продаются хот-доги

Московский клуб ранее был оштрафован за поведение болельщиков на 1,3 млн рублей по итогам третьего и четвертого матчей серии

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Впервые по ходу московских матчей серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и московским "Спартаком" на "ЦСКА-Арене" не продают хот-доги. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Спартак" ранее был оштрафован за поведение болельщиков на 1,3 млн рублей по итогам третьего и четвертого матчей серии. Поклонники красно-белых по ходу встреч бросали на лед посторонние предметы: монеты, зажигалки, сосиски.

"Только от вас узнали, что хот-доги запрещены. Все вопросы к руководству арены", - сказали корреспонденту ТАСС в клубе.

В свою очередь в пресс-службе "ЦСКА-Арены" сообщили о том, что решение не продавать хот-доги принимало не руководство арены. "Все вопросы к клубу, все решения принимает клуб", - сказали в пресс-службе.

Шестой матч серии между "Спартаком" и СКА начнется в 17:00 по московскому времени. Счет в серии 3-2 в пользу армейцев.

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