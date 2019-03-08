Тренер женской сборной Швеции по бенди назвал прекрасной организацию Универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной Швеции по хоккею с мячом Ларс Магнус Нордин поблагодарил оргкомитет XXIX Всемирной зимней Универсиады и Красноярск за прекрасные соревнования. Об этом он заявил журналистам.

В пятницу сборная Швеции обыграла россиянок со счетом 5:3 и завоевала золотые медали Универсиады. Хоккей с мячом впервые прошел в рамках Универсиады.

"Игра была очень сложной, встретились две сильные и великие команды. Наша сборная сражалась до конца и выиграла, так и должен проходить финал", - заявил Нордин.

"Я еще не заходил в раздевалку, у нас не было пока связи со Швецией. Неделя была удивительной для нас, с каждым днем мы становились сильнее, мы научились многому, мы внимательно относились ко всем аспектам игры, были отлично готовы к финалу. От лица всей команды я хотел бы поблагодарить оргкомитет и Красноярск за прекрасные соревнования", - добавил он.

Универсиада завершится 12 марта.