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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Тренер женской сборной Швеции по бенди назвал прекрасной организацию Универсиады-2019

В финале турнира шведки обыграли команду России
Женская сборной Швеции по бенди Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Женская сборной Швеции по бенди
© Петр Ковалев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной Швеции по хоккею с мячом Ларс Магнус Нордин поблагодарил оргкомитет XXIX Всемирной зимней Универсиады и Красноярск за прекрасные соревнования. Об этом он заявил журналистам.

В пятницу сборная Швеции обыграла россиянок со счетом 5:3 и завоевала золотые медали Универсиады. Хоккей с мячом впервые прошел в рамках Универсиады.

"Игра была очень сложной, встретились две сильные и великие команды. Наша сборная сражалась до конца и выиграла, так и должен проходить финал", - заявил Нордин.

"Я еще не заходил в раздевалку, у нас не было пока связи со Швецией. Неделя была удивительной для нас, с каждым днем мы становились сильнее, мы научились многому, мы внимательно относились ко всем аспектам игры, были отлично готовы к финалу. От лица всей команды я хотел бы поблагодарить оргкомитет и Красноярск за прекрасные соревнования", - добавил он.

Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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