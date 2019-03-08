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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Скрынник: серебро россиянок в турнире по бенди на Универсиаде - достойный результат

Президент Федерации хоккея с мячом России считает, что уровень шведок оказался выше
Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по бенди показала достойный результат на Универсиаде в Красноярске, завоевав серебряные медали. Таким мнением поделился с ТАСС президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

В финальном матче россиянки уступили сборной Швеции со счетом 3:5.

"Неприятно, что наши спортсменки уступили в финале турнира, но, видимо, уровень шведок просто оказался выше, чем у нас, поэтому нужно продолжать учиться, работать. Девчонки молодцы: сделали, все, что можно, и здорово сыграли, но сегодня немного не хватило. Считаю, что сборная показала достойный результат, хотя в этот раз выиграть у нашей команды и не получилось", - сказал Скрынник.

На текущей Универсиаде хоккей с мячом был включен в программу соревнований впервые. В турнире принимали участие сборные России, Швеции, Норвегии и США. Соревнования завершатся 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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