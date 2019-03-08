Тренер сборной России по бенди: поражение от шведок в финале Универсиады закономерно

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Поражение женской сборной России по хоккею с мячом от команды Швеции в финале Всемирной зимней Универсиады является закономерным. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер российской команды Александр Межуев.

В пятницу сборная России в финале уступила команде Швеции со счетом 3:5.

"Вы все сами видели, нам не хватило концентрации в первом тайме при голевых моментах, не хватило психологической устойчивости, когда нам засчитали спорный гол во втором тайме. Кстати, не уверен, что он забит был правильно. В конце матча сыграл опыт шведок, а вот нам не хватило опыта решающих матчей и, самое главное, побед в таких играх. Счет на табло, то, что произошло в конце, закономерно", - заявил Межуев.

"Естественно, девочки находятся далеко не в радостном состоянии. Я их поблагодарил за Универсиаду, сказал, что мы сделали все, что смогли. Кто лучше готов, тот и победил, просто нужно больше, сильнее и интенсивнее тренироваться к матчам такого уровня", - добавил он.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.