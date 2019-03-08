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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Четверо игроков женской сборной РФ начали тренировки в бенди незадолго до Универсиады

По мнению тренера сборной России Александра Межуева, прошедший турнир внесет неоценимый вклад в развитие женского бенди в стране
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© Петр Ковалев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Четверо игроков женской сборной России по хоккею с мячом, которая выступала на Универсиаде в Красноярске, начали тренировки в бенди только в декабре прошлого года. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской команды Александр Межуев.

В пятницу сборная России в финале уступила команде Швеции со счетом 3:5.

"Нам не хватило функциональной готовности. Могу раскрыть наш секрет - у нас четыре человека из команды начали тренироваться в хоккее с мячом только в декабре. Уровень российского чемпионата уступает шведскому, мы не смогли набрать форму через игры нашего чемпионата, а лидерам, конечно, было тяжело физически и особенно морально вытащить финал. Я девчонкам сказал, что Кубок Стэнли выигрывают игроки третьей и четвертой пятерок, так как лидеры закрывают друг друга, а у нас таких игроков не нашлось", - сказал Межуев.

"Такие поражения важны для дальнейшего роста. Я рад, что они прошли такую школу, и думаю, что некоторые игроки усилят в будущем основную сборную", - добавил он.

По мнению Межуева, прошедший турнир внесет неоценимый вклад в развитие женского бенди в стране. "Зрители увидели наши игры, очень надеюсь, что не наши ведущие игроки будут уезжать в Швецию, а шведки будут приезжать в наш чемпионат, что будет увеличивать конкуренцию и усиливать наш турнир", - заключил специалист.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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