Тренер сборной России по хоккею назвал матч с канадками репетицией финала Универсиады

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Главный тренер женской студенческой сборной России Алексей Чистяков назвал матч против команды Канады репетицией финала хоккейного турнира зимней Универсиады в Красноярске. Об этом специалист сказал журналистам.

Российские хоккеистки обыграли сборную Канады со счетом 4:2 и вышли в полуфинал турнира.

"Сегодняшний матч можно назвать репетицией финала, канадки есть канадки. Игра получилась боевая, результат есть, но есть и ряд моментов, которые надо подтянуть. В матчах с канадскими сборными у нас всегда повышенная мотивация. Сейчас в четверке нет слабых команд, расслабляться нельзя, будем настраиваться, чтобы выйти в финал", - сказал специалист.

В полуфинальном матче, который пройдет 10 марта, российская команда встретится со сборной США, которую на групповом этапе обыграла со счетом 10:0. В другом полуфинале сыграют сборные Канады и Японии.

"Та победа со счетом 10:0, конечно, ничего уже не значит, групповой турнир закончился, теперь команды будут биться за медали. Уверенность у нас есть, но ее еще надо воплотить в игру", - добавил специалист.

Финал и матч за бронзу женского хоккейного турнира пройдут 11 марта. Зимняя Универсиада завершится 12 марта.