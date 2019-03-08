Шибанова: российские хоккеистки настраивались на победу в игре с канадками на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею настраивалась на победу в матче группового этапа на Всемирных студенческих играх против канадок. Об этом журналистам рассказала хоккеистка российской команды Анна Шибанова.

Российские хоккеистки обыграли сборную Канады со счетом 4:2.

"Мысли были только о победе. Знали, что будет тяжело, этот соперник не такой, как все остальные. Выходили на матч и действительно думали, что будем с ними играть в финале, были настроены выиграть. Канадки обычно играют в атакующий хоккей, они агрессивные, никогда не дают пространство, так что было нелегко", - рассказала спортсменка.

В полуфинальном матче россиянки встретятся со сборной США. В матче группового раунда сборная России обыграла американок со счетом 10:0. В другом полуфинале канадки встретятся с японками.

"У нас тут одна задача - выиграть этот турнир, и мы идем к ней. Думаю, этот результат сейчас уже ничего не значит. Канадки, к примеру, обыграли американок с минимальным счетом (1:0). Американки будут настраиваться на плей-офф, это будет абсолютно другая игра - не такая, какая была на групповом этапе", - добавила Шибанова.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.