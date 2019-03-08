Павлова: российским хоккеисткам было важно выйти в плей-офф Универсиады с первого места

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Женской сборной России по хоккею было важно выйти в плей-офф Всемирных студенческих игр в Красноярске с первого места в группе. Об этом журналистам рассказала российская хоккеистка Валерия Павлова.

Российские хоккеистки в пятницу обыграли сборную Канады со счетом 4:2 в заключительном матче предварительного раунда соревнований.

"Нам было очень важно выйти в плей-офф с первого места. Сегодня такой хороший праздник, мы сделали подарок болельщикам, которые так хорошо нас поддерживали. Победа легкой не была, на площадке игра складывалась по-разному. Канадки подошли к матчу с нами очень собранными, играли жестко, но мы в каких-то моментах были порасторопнее", - сказала Павлова.

В полуфинальном матче российская команда встретится со сборной США, игра пройдет 10 марта.

"Мы предполагаем, что, возможно, встретимся с канадками в финале. Но все покажет полуфинал, мы точно будем биться там, чтобы сыграть потом за золотые медали. Сборная США - хорошая и мобильная команда, они быстро бегут. Оптимизм перед матчем с ними есть, главное не перегореть", - добавила спортсменка.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.