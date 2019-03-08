Денисова: женской сборной РФ по бенди не хватило свежести и везения в финале Универсиады

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Усталость и недостаток везения помешали женской сборной России по хоккею с мячом обыграть шведок в финале турнира по бенди XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Об этом журналистам заявила игрок российской команды Анастасия Денисова.

В пятницу сборная России в финале уступила команде Швеции со счетом 3:5 и стала серебряным призером Универсиады.

"Очень обидно проиграть в последние минуты [матча]. Я не знаю, что случилось, игра была нашей, просто в конце устали или не повезло, не знаю. Нет, мы не нервничали особо, устали, наверное, и они выиграли. Спасибо огромное болельщикам, они придавали нам сил, без них игра была бы совершенно другой", - заявила Денисова.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.