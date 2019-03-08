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Хоккеист Лисин: каждая игра "Спартака" в плей-офф была особенной

Московский клуб проиграл серию первого раунда со счетом 2-4
Энвер Лисин (в центре) Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Энвер Лисин (в центре)
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Все игры московского хоккейного клуба "Спартак" в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) были особенными. Об этом журналистам сказал нападающий "Спартака" Энвер Лисин.

Санкт-петербургский СКА победил "Спартак" со счетом 2:1 в шестом матче серии первого раунда (общий счет 4-2) плей-офф КХЛ и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча прошла в Москве.

"Я считаю, у нас была хорошая серия, почти каждый матч играли до последнего, где-то проиграли в овертайме в одну шайбу, - сказал Лисин. - У каждой игры своя история, каждая игра в плей-офф особенная. Спасибо большое болельщикам, они нам очень помогали, нам было очень приятно читать их комментарии и смотреть на их поведение на трибунах. Это была огромная помощь для нас".

"Конечно, мы, как и все профессиональные хоккеисты, выходим, чтобы побеждать, у нас все мысли: выйти и выиграть игру. Самое главное в плей-офф - это настрой: нам удалось показать, что мы команда и играть так. Сейчас тяжело оценивать сезон, нельзя сказать, что он для меня получился хороший, когда вылетаешь в первом раунде плей-офф. Какое может быть удовлетворение, когда проигрываешь. Конец сезона - это самое ужасное, что может случиться", - добавил Лисин.

"Спартак" играл в плей-офф КХЛ в пятый раз, преодолеть стадию первого раунда красно-белые смогли дважды (2008/09, 2009/10).

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