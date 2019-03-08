Уланов: хоккеистов "Спартака" в серии плей-офф со СКА подвела игра в неравных составах

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА подвели действия в неравных составах. Об этом на пресс-конференции рассказал тренер "Спартака" Игорь Уланов.

В четверг "Спартак" проиграл СКА в шестом матче серии со счетом 1:2 и уступил в противостоянии (2-4).

"Игра шла до первой ошибки, и СКА не упустил момент. У нас были моменты, могли вернуться в игру и в начале могли повести. Плей-офф такое время, где нервы должны быть железные. Ребята бились все 60 минут, надо им отдать должное, серия удалась", - отметил Уланов.

"Мы будем двигаться дальше, надо задуматься о следующем сезоне, мы сделали для себя какие-то выводы по отношению нашего состава. Пять на пять сыграли достойно, большинство маленько нас подвело. Многие не ожидали от нас такой прыти, на самом деле "Спартак" - это народная команда. Народ за нас, мы это чувствовали, болельщики нам помогали очень сильно", - добавил он.

В шести матчах серии лучший бомбардир регулярного чемпионата в составе "Спартака" Александр Хохлачев не забросил ни одной шайбы и сделал одну результативную передачу. "К Сане в голову не залезть, если он к себе не залезет и не сделает какие-то корректировки, то тяжело. Все ребята, даже которых подняли из фарм-клуба, сыграли на 100-110 процентов", - заключил Уланов.

СКА в следующем раунде Кубка Гагарина сыграет с ярославским "Локомотивом".