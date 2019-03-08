Сноубордист Автанеев считает, что в Красноярске можно проводить этап КМ по хафпайпу

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Кластер "Сопка", на трассах которого в Красноярске проходят соревнования по сноуборду и фристайлу Всемирных студенческих игр, готов принять этап Кубка мира по хафпайпу. Об этом журналистам рассказал сноубордист Никита Автанеев.

Автанеев занял первое место в хафпайпе на Универсиаде. Серебро завоевал представитель Южной Кореи Квон Ли Чон, бронза досталась финну Акселю Тхелену.

"Ожидания совпали с реальностью, трассы подготовлены круто, можно проводить здесь этап Кубка мира по хафпайпу. Своим выступлением доволен, в первой попытке немного перенервничал, такое редко бывает, но все же случается, - рассказал Автанеев. - Когда смотрел, как прыгает корейский спортсмен, то думал о том, что можно усложнить вторую попытку. Но в итоге и обычной программы хватило для первого места".

Зимняя Универсиада закончится 12 марта.