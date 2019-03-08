Российский сноубордист Автанеев завоевал золото Универсиады в хафпайпе

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Никита Автанеев занял первое место в хафпайпе на Универсиаде в Красноярске. Соревнования проходили на трассе кластера "Сопка".

В лучшей из двух попыток 23-летний спортсмен показал результат 95,50 балла. Серебро завоевал представитель Южной Кореи Квон Ли Чон (92,75 балла), бронза досталась финну Акселю Тхелену (85,50). Россиянин Алексей Маглов занял четвертое место (73,50), Максим Суйков - шестое (68,25), Михаил Матвеев - восьмое (45,00).

В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 27 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые медали. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4), на третьем месте располагается сборная Швейцарии (2-2-3).

Автанеев является победителем двух этапов Кубка Европы в хафпайпе, также он дважды становился победителем чемпионата России по сноуборду в аналогичной дисциплине (2013, 2014). Помимо этого, в его активе серебро в общем зачете Кубка Европы в хафпайпе сезона-2011/12.

Универсиада завершится 12 марта.