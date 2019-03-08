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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российский сноубордист Автанеев завоевал золото Универсиады в хафпайпе

Вторым стал представитель Южной Кореи Квон Ли Чон, третьим - финн Аксель Тхелен

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Никита Автанеев занял первое место в хафпайпе на Универсиаде в Красноярске. Соревнования проходили на трассе кластера "Сопка".

В лучшей из двух попыток 23-летний спортсмен показал результат 95,50 балла. Серебро завоевал представитель Южной Кореи Квон Ли Чон (92,75 балла), бронза досталась финну Акселю Тхелену (85,50). Россиянин Алексей Маглов занял четвертое место (73,50), Максим Суйков - шестое (68,25), Михаил Матвеев - восьмое (45,00).

В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 27 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые медали. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4), на третьем месте располагается сборная Швейцарии (2-2-3).

Автанеев является победителем двух этапов Кубка Европы в хафпайпе, также он дважды становился победителем чемпионата России по сноуборду в аналогичной дисциплине (2013, 2014). Помимо этого, в его активе серебро в общем зачете Кубка Европы в хафпайпе сезона-2011/12.

Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия27292278
2Южная Корея63413
3Швейцария2237
4Австрия2103
5Белоруссия2002
6Франция1449
7Финляндия1157
8Польша1102
8Китай1102
8Чехия1102
8Италия1102
12Швеция1012
12Канада1012
14Германия1001
15Норвегия0224
16Казахстан0134
17Япония0123
18Грузия0011
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