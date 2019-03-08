Чабан: небольшие ошибки лишили скелетониста Трегубова возможности бороться за золото ЧМ

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира по скелетону - 2019 Никита Трегубов не смог побороться за золото с латвийцем Мартинсом Дукурсом из-за того, что допускал ошибки во время прохождения по трассе. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

24-летний Трегубов по итогам четырех попыток проиграл победителю 0,51 секунды. Чемпионом мира в шестой раз в истории Дукурс (3.28,11). Третье место занял олимпийский чемпион 2018 года Юн Сун Бин из Южной Кореи (+0,88). Победитель Кубка мира прошедшего сезона россиянин Александр Третьяков занял шестое место (+1,13).

"Результатом, которые показали на этом чемпионате мира по скелетону наши ребята, мы, конечно, довольны, - признался Чабан. - Двое россиян в первой шестерке - это очень хорошо, и Трегубов, и Третьяков были настроены показать высокие результаты. Особо стоить отметить Никиту, который сумел впервые в своей карьере выиграть серебро чемпионата мира. Если бы не небольшие ошибки, то он вполне мог здесь побороться за золото".

Трегубов, который на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане завоевал серебряную медаль, на втором чемпионате мира подряд занимает место в призовой тройке, в 2017 году он стал третьим.

"Если говорить о причинах очередного успеха Дукурса, то, может быть, обстоятельства сложились так, - продолжил тренер. - Не хочу сказать, что на предыдущих стартах он сознательно старался держаться в тени, но здесь Мартинс практически безошибочно проехал все четыре заезда и поставил рекорд трассы. Эта стабильность позволила латышскому спортсмену стать первым, а Никита, как я уже говорил, делал небольшие ошибки, поэтому ему не хватило полсекунды, чтобы догнать Мартинса".

Следующий комплект медалей чемпионата мира будет разыгран в женском скелетоне.