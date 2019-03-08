Ватутин: победа баскетболистов ЦСКА 8 марта стала хорошим подарком для болельщиц клуба

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа баскетболистов ЦСКА в домашнем матче чемпионата Евролиги в Международный женский день стала хорошим подарком для болельщиц клуба. Об этом ТАСС сказал президент БК ЦСКА Андрей Ватутин.

ЦСКА одержал победу над итальянским клубом "Олимпия Милан" со счетом 101:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

"Хочу поздравить с победой наших болельщиков и особенно болельщиц, спасибо всем, кто пришел на баскетбол в праздничный день. Здорово, что многие сделали это целыми семьями, - сказал Ватутин. - Позволю себе немного пошутить после выигрыша и сказать, что, учитывая счет и результат матча, недовольных после игры найти было непросто - мужчины получили "соточку", пускай и на табло, а каждая представительница прекрасного пола, пришедшая на матч, - цветок от ЦСКА, ну а дети, надеюсь, дома от родителей мороженое".

По словам Ватутина, в честь праздника перед началом встречи при входе на арену сотрудники клуба раздали болельщицам около 1500 белых роз.

В турнирной таблице ЦСКА, ранее обеспечивший себе место в плей-офф турнира, занимает второе место, одержав в 25 матчах 20 побед. В следующем туре ЦСКА 15 марта примет греческий "Панатинаикос".