{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Три передачи Дадонова помогли "Флориде" обыграть "Миннесоту" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2
Евгений Дадонов AP Photo/Wilfredo Lee
Описание
Евгений Дадонов
© AP Photo/Wilfredo Lee

ТАСС, 9 марта. "Флорида" одержала победу над "Миннесотой" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов записал на свой счет три результативные передачи.

На эту тему
Российский нападающий "Далласа" Радулов признан второй звездой дня в НХЛ

В составе победителей дублями отметились Маккензи Уигар (17-я и 19-я минуты) и Майкл Матесон (38, 51). Еще по шайбе забросили Джонатан Юбердо (2) и Майк Хоффман (24). У гостей отличились Джей Ти Браун (30) и Маркус Фолиньо (38).

После игры лучшим хоккеистом встречи был признан форвард "Флориды" Александр Барков (0+5). Второй звездой матча стал Юбердо (1+3), третьей - голкипер хозяев Самюэль Монтеболт (25 сейвов). Дадонов набрал 53 (22+31) очка в текущем сезоне.

В турнирной таблице Восточной конференции "Флорида" занимает 11-е место, набрав в 68 матчах 70 очков. "Миннесота" с 74 очками после 69 игр расположилась на восьмой строчке Западной конференции. В следующем матче "Флорида" сыграет 11 марта дома с "Детройтом". "Миннесота" на следующий день примет "Сан-Хосе".

В другом матче "Вашингтон" дома всухую переиграл "Нью-Джерси" со счетом 3:0. Одну результативную передачу отдал форвард хозяев Евгений Кузнецов. "Виннипег" в гостях разгромил "Каролину" - 8:1. Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов отметился голевым пасом.

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на Универсиаде
Серебро выиграла сборная Японии, бронза досталась итальянским лыжницам
Читать полностью