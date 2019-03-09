Три передачи Дадонова помогли "Флориде" обыграть "Миннесоту" в матче НХЛ

ТАСС, 9 марта. "Флорида" одержала победу над "Миннесотой" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов записал на свой счет три результативные передачи.

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В составе победителей дублями отметились Маккензи Уигар (17-я и 19-я минуты) и Майкл Матесон (38, 51). Еще по шайбе забросили Джонатан Юбердо (2) и Майк Хоффман (24). У гостей отличились Джей Ти Браун (30) и Маркус Фолиньо (38).

После игры лучшим хоккеистом встречи был признан форвард "Флориды" Александр Барков (0+5). Второй звездой матча стал Юбердо (1+3), третьей - голкипер хозяев Самюэль Монтеболт (25 сейвов). Дадонов набрал 53 (22+31) очка в текущем сезоне.

В турнирной таблице Восточной конференции "Флорида" занимает 11-е место, набрав в 68 матчах 70 очков. "Миннесота" с 74 очками после 69 игр расположилась на восьмой строчке Западной конференции. В следующем матче "Флорида" сыграет 11 марта дома с "Детройтом". "Миннесота" на следующий день примет "Сан-Хосе".

В другом матче "Вашингтон" дома всухую переиграл "Нью-Джерси" со счетом 3:0. Одну результативную передачу отдал форвард хозяев Евгений Кузнецов. "Виннипег" в гостях разгромил "Каролину" - 8:1. Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов отметился голевым пасом.