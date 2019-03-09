Лыжница Кирпиченко отметила работу волонтеров на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Волонтеры, работающие на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске, помогают спортсменам справляться со всеми сложностями. Об этом журналистам рассказала российская лыжница Яна Кирпиченко.

На Всемирных студенческих играх работают около пяти тысяч волонтеров.

"Условия очень хорошие, задействовано много волонтеров, все нам помогают. Обстановка, трасса - все очень нравится", - отметила Кирпиченко.

В субботу женская сборная России выиграла эстафету 3х5 км, Кирпиченко бежала на первом этапе. "Соперница никак меня не отпускала, мы с ней сделали небольшой отрыв. Я хотела немножко убежать, чтобы девочкам принести задел. На первом этапе нам помешал небольшой снег, лыжня была припорошена, соперницы не очень хотели выходить вперед, поэтому пришлось поработать сначала", - рассказала лыжница.

Универсиада-2019 завершится 12 марта.