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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Лыжница Кирпиченко отметила работу волонтеров на Универсиаде в Красноярске

На Всемирных студенческих играх работают около пяти тысяч волонтеров

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Волонтеры, работающие на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске, помогают спортсменам справляться со всеми сложностями. Об этом журналистам рассказала российская лыжница Яна Кирпиченко.

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На Всемирных студенческих играх работают около пяти тысяч волонтеров.

"Условия очень хорошие, задействовано много волонтеров, все нам помогают. Обстановка, трасса - все очень нравится", - отметила Кирпиченко.

В субботу женская сборная России выиграла эстафету 3х5 км, Кирпиченко бежала на первом этапе. "Соперница никак меня не отпускала, мы с ней сделали небольшой отрыв. Я хотела немножко убежать, чтобы девочкам принести задел. На первом этапе нам помешал небольшой снег, лыжня была припорошена, соперницы не очень хотели выходить вперед, поэтому пришлось поработать сначала", - рассказала лыжница.

Универсиада-2019 завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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