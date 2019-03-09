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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Лыжник Кириллов рассказал о проблемах с инвентарем во время эстафеты на Универсиаде

Мужская сборная России в составе Кириллова, Антона Тимашова, Кирилла Кливнюка и Ивана Якимушкина заняла первое место в эстафете 4х7,5 км

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Иван Кириллов столкнулся с проблемами подготовки инвентаря во время эстафеты на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом он рассказал журналистам.

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В субботу мужская сборная России в составе Кириллова, Антона Тимашова, Кирилла Кливнюка и Ивана Якимушкина заняла первое место в эстафете 4х7,5 км. Вторыми стали представители Казахстана, тройку замкнули финны.

"Спортсмены участвуют сильные, хотелось показать свой максимум, но, к сожалению, лыжный инвентарь подвел сегодня, была недостаточно удачная смазка, поэтому не удалось убежать так, чтобы моим напарникам бежалось легче. После полудня резко изменилась погода, смазчикам было не очень удобно быстро подобрать смазку - кто-то успел, кто-то не успел", - сказал Кириллов.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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