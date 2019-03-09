Лыжник Тимашов недоволен тем, как провел свой этап эстафеты на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Антон Тимашов остался недоволен тем, как провел свой этап эстафеты на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом он заявил журналистам.

Мужская сборная России, представленная Тимашовым, Иваном Кирилловым, Кириллом Кливнюком и Иваном Якимушкиным, заняла первое место в эстафете 4х7,5 км. Вторыми стали представители Казахстана, бронза досталась команде Финляндии.

"Хотелось, конечно, на втором этапе сделать больший отрыв, поэтому я недоволен своим этапом. Выводы уже сделаны, думаю, это был хороший опыт, очень рад, что мы выиграли сегодня. Вчера было собрание, нам сказали, что нужно не допустить ошибок, тогда победа должна быть за нами. Нужно было просто настроиться и бежать", - заявил Тимашов.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.