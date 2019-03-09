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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Лыжник Кливнюк рад, что смог обеспечить отрыв от преследователей в эстафете на Универсиаде

Спортсмен отметил, что его поставили на третий этап гонки из-за того, что он бегает коньком

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Кирилл Кливнюк доволен тем, что смог оторваться от соперника из Казахстана на своем этапе эстафеты, чем обеспечил победу сборной на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом спортсмен заявил журналистам.

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В субботу мужская сборная России, представленная Кливнюком, Антоном Тимашовым, Иваном Кирилловым и Иваном Якимушкиным, заняла первое место в эстафете 4х7,5 км. На третьем этапе Кливнюк обеспечил комфортное преимущество, более чем в полторы минуты, над сборной Казахстана, которая в итоге стала второй. Бронза досталась команде Финляндии.

"Бегаю коньком, поэтому меня поставили на третий этап. Я еще на первом круге пытался оторваться от казахстанского лыжника, честно говоря, думал, он будет до конца со мной держаться. Получилось убежать, чему я очень рад", - рассказал Кливнюк.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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