Лыжник Якимушкин признался, что позволил себе расслабиться на последнем этапе эстафеты

"После двух этапов мы подумали, что будет очень серьезное соперничество, и я готовился к сложной борьбе на четвертом этапе, но Кирилл [Кливнюк] очень здорово отработал свой этап, я очень удивился, насколько большой отрыв он смог обеспечить, - сказал Якимушкин. - Не знал, что у казахстанской команды так тяжело пойдет, думаю, их лыжник все на первом круге отдал. Я попытался первый круг отработать, но, конечно, кое-где "схалявил" немножко, ехал чуть тише. Думал, если за мной погонятся, я навяжу борьбу на втором круге, оставлял силы, но мне крикнули, что я и так убегаю, поэтому подумал, что от этой гонки можно брать все и спокойно финишировать в свое удовольствие".

"Трассу, видимо, сделали вчера вечером, снег ее припорошил, где-то лыжи ехали лучше, где-то хуже. Сервисмены молодцы, хорошо отработали, все-таки сложная погода была сегодня", - добавил он.

Универсиада завершится 12 марта.