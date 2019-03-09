Подтянуть английский, прикоснуться к истории. Волонтеры Универсиады рассказали о мотивации

В Красноярске работает 5 тыс. волонтеров, из них 1,1 тыс. - жители других городов России, и даже других государств

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске, стартовавшая 2 марта, близится к завершению, и ее главным социальным наследием генеральный секретарь Международной федерации университетского спорта (FISU) Эрик Сэйнтронд уже назвал работу волонтеров. Сами добровольные помощники рассказали ТАСС, как оценивают Универсиаду и для чего они приехали в Красноярск. "О Красноярске [зарубежные гости] знали как о городе, в котором ходят медведи. А оказывается, в нем есть жизнь, интересные события и люди. Нам иностранные участники говорят: "Какие волонтеры!". Они признают, что смогли с их помощью открыть для себя Красноярск и Сибирь", - рассказала ТАСС руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина. Подтянуть английский В Красноярске работает 5 тыс. волонтеров, из них 1,1 тыс. - жители других городов России, и даже других государств - в том числе с африканского континента. Геростан Байи, студент-экономист, в России живет чуть больше года. Он приехал учиться в Россию из Кот-д'Ивуара, прекрасно говорит по-русски, а также владеет английским и французским языками.

"Стать волонтером было совсем не сложно, когда ты знаешь и английский, и русский, - рассказал он ТАСС. - Это важно, Красноярск не так хорошо знают в мире, как Москву и Универсиада: это реклама для города. Если благодаря нам игры пройдут на уровне, это будет здорово". Многие волонтеры из России рассматривают Игры как возможность попрактиковаться в английском языке. Даниил Золотухин, который решил стать добровольным помощником именно для этого, работает в павильоне генерального партнера игр - компании "Норникель" в парке Универсиады. Здесь, говорит он, можно каждый день слушать лекции на различные интересные темы, а также общаться с иностранными гостями. Соглашается с ним и красноярская студентка Екатерина, которая рада новым знакомым из разных стран, в том числе из числа коллег-волонтеров. "Яркие, интересные люди. Открытые. Я увлекаюсь изучением иностранных языков, и теперь у меня есть много контактов для общения в будущем", - поделилась девушка. Прикоснуться к истории Заместитель председателя Общественной палаты Ивановской области Владимир Смирнов занимается волонтерской деятельностью уже 16 лет: он был волонтером на Олимпийских играх в Сочи, чемпионате мира по футболу - 2018, Универсиаде в Казахстане в 2017 году, а теперь приехал и в Красноярск. Общественник признается, что уже успел стать чем-то вроде знаменитости в волонтерских кругах.

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