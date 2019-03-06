Чум XIX века, костяная U-Laika и чай с солью. Как встречает гостей парк Универсиады

Для полного погружения в быт и традиции своего народа делегация эвенков привезла с собой даже двух северных оленей, которые живут в загоне рядом с чумом

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Парк Универсиады открылся в Красноярске 28 февраля и уже стал одним из излюбленных мест отдыха горожан и гостей города. Одной из самых заметных в нем стала этнографическая экспозиция, где можно познакомиться с эвенкийскими оленями, выпить соленого чая в тувинской юрте и увезти с собой на память оберег из меха и бисера или символ Универсиады - U-Laika, - вырезанный из бивня мамонта. Одной из особенностей парка стала его этнографическая составляющая, в парке представлены экспозиции народов Сибири. Эвенкийские солнышки и чум XIX века Этнографическая экспозиция в парке Универсиады - одна из самых посещаемых. Участники выставки говорят, что Универсиада дала людям хорошую возможность узнать больше о народах, которые живут в Сибири много веков, познакомиться с их культурой и системой ценностей. Значительную часть экспозиции занимают народы севера, населяющие полуостров Таймыр и Эвенкию.

На эту тему Российская сноубордистка Быкова завоевала золото в параллельном слаломе на Универсиаде

Одной из особенностей эвенкийской экспозиции стало семейное жилище - чум, который был изготовлен еще в XIX веке. "Он сделан из ровдуги (выделанная шкура оленя - прим. ТАСС). Этот чум - достояние одной из наших родовых общин и в повседневной жизни хранится как семейная реликвия", - рассказал ТАСС руководитель делегации Эвенкийского района (Красноярский край), директор Центра общественных инициатив и туризма Эвенкии Иван Иванов. Для полного погружения в быт и традиции своего народа делегация эвенков привезла с собой даже двух северных оленей, которые живут в загоне рядом с чумом. Животных охотно гладят и фотографируют не только дети, но и взрослые. Олени преодолели 2 тыс. км пути, из северной Эвенкии их везли самолетом, а затем - на специализированном грузовом автомобиле. Гости могут не только познакомиться с бытом эвенков, но и приобрести национальные обереги. Их делают из бисера и меха северных животных. "У нас очень мало солнца, поэтому и обереги в виде солнышка", - рассказывает эвенкийская мастерица Анна Мирзакулова объясняя, что технологии изготовлении оберегов училась у своей матери, а сейчас сама взяла в помощницы свою семилетнюю дочь. Сохраняя традиции, мастерица стремится привнести в технологию изготовления оберегов нечто новое - она размещает по центру своих "солнышек" маленькую фотокопию оленя, который для эвенков является главным животным. Символ Универсиады на кости и чай с солью Не только эвенки представляют в парке Универсиады свой быт и культуру. По словам начальника управления культуры Таймырского района Валентины Сацкая, здесь собрались все основные коренные народы арктического полуострова, в том числе самый малочисленный - нганасаны, которых на данный момент осталось около 700 человек.

На эту тему Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на Универсиаде