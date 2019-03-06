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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российская сноубордистка Быкова завоевала золото в параллельном слаломе на Универсиаде

Второй стала россиянка Наталья Соболева, третье место заняла Чжон Хэ-Рим из Южной Кореи
Милена Быкова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Милена Быкова
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российская сноубордистка Милена Быкова заняла первое место в параллельном слаломе на Универсиаде в Красноярске.

Второй стала серебряный призер чемпионата мира - 2019 россиянка Наталья Соболева, третье место заняла Чжон Хэ-Рим из Южной Кореи. Россиянка Мария Валова выбыла на стадии четвертьфинала.

Ранее Быкова завоевала серебро в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде, Соболева выиграла бронзу.

Быкова является золотым (2017) и серебряным призером (2016) чемпионатов мира среди юниоров. В марте 2018 года стала победительницей этапа Кубка мира в Турции, выиграв в финале у олимпийской чемпионки Эстер Ледецкой из Чехии.

В общем медальном зачете лидирует сборная России, завоевав 16 золотых, 20 серебряных и 17 бронзовых наград. Второе место занимает команда Южной Кореи (3-1-3), третье место у сборной Швейцарии (2-2-1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия16201753
2Южная Корея3137
3Швейцария2215
4Австрия2002
4Белоруссия2002
6Франция1225
7Финляндия1135
8Польша1102
8Китай1102
8Чехия1102
11Канада1012
12Казахстан0112
13Норвегия0101
14Япония0022
15Швеция0011
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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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