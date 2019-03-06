Российская сноубордистка Быкова завоевала золото в параллельном слаломе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российская сноубордистка Милена Быкова заняла первое место в параллельном слаломе на Универсиаде в Красноярске.

Второй стала серебряный призер чемпионата мира - 2019 россиянка Наталья Соболева, третье место заняла Чжон Хэ-Рим из Южной Кореи. Россиянка Мария Валова выбыла на стадии четвертьфинала.

Ранее Быкова завоевала серебро в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде, Соболева выиграла бронзу.

Быкова является золотым (2017) и серебряным призером (2016) чемпионатов мира среди юниоров. В марте 2018 года стала победительницей этапа Кубка мира в Турции, выиграв в финале у олимпийской чемпионки Эстер Ледецкой из Чехии.

В общем медальном зачете лидирует сборная России, завоевав 16 золотых, 20 серебряных и 17 бронзовых наград. Второе место занимает команда Южной Кореи (3-1-3), третье место у сборной Швейцарии (2-2-1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.