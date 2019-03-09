Сборная Финляндии по бенди ничем не удивила россиян в полуфинале Универсиады

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею с мячом были готовы к тому, как будет играть команда Финляндии в полуфинале Универсиады в Красноярске. Об этом журналистам заявил капитан российской сборной Богдан Павенский.

В субботу сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 11:1 и вышла в финал Универсиады.

"Зачастую финны играют за счет верховых передач, но наши защитники хорошо справились с задачей и сняли все мячи. Соперник не предложил ничего нового, мы знали, как играть против этой команды. В предыдущих матчах было много стандартов, которые мы не реализовывали, и из-за этого мы были напряжены, а сегодня мы заиграли более спокойно и уверенно после того, как использовали несколько угловых. Тем самым, мы сразу "прищучили" финнов, не дали им расправить плечи и выбили их из привычной колеи", - заявил Павенский.

Во втором полуфинале сыграют сборные Швеции и Норвегии. "Наша команда максимально готова к финалу, у нас запредельный настрой. Все игроки набрали хорошую форму по ходу турнира, с такой мощной поддержкой болельщиков просто невозможно не настроиться на игру. Мы чувствуем перед публикой большую ответственность, нам очень приятно играть при такой поддержке, что придает силы", - подчеркнул хоккеист российской команды.

Универсиада завершится 12 марта.