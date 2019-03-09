Сборная России вышла в финал мужского турнира по бенди на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Сборная России со счетом 11:1 обыграла команду Финляндии в полуфинале мужского турнира по бенди на Универсиаде в Красноярске.

Мячи в составе российской команды забили Егор Дашков (7-я, 44-я и 54-я минуты), Богдан Павенский (12, 83), Николай Конков (28), Александр Легошин (30), Сергей Ган (65), Владислав Веселов (67), Семен Чупин (75) и Владислав Кузнецов (81). У финнов отличился Томас Райсайнен (76).

В финале россияне встретятся с победителем встречи между командами Швеции и Норвегии, которая состоится позднее в субботу. Финальный матч состоится в воскресенье, начало - 15:00 мск.

На турнир было заявлено пять команд. Сборная Казахстана выбыла на стадии группового этапа. На текущей Универсиаде бенди впервые вошел в программу соревнований.

Универсиада завершится 12 марта.