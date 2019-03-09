Шикунов: грамотные зимние трансферы стали ключом к нынешней форме ФК "Крылья Советов"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Своевременные приобретения новых футболистов и работа главного тренера Миодрага Божовича стали ключом к текущей форме "Крыльев Советов". Об этом сообщил ТАСС спортивный директор самарского клуба Александр Шикунов.

В субботу "Крылья Советов" дома разгромили красноярский "Енисей" со счетом 4:0 в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). 3 марта клуб провел первый официальный матч после зимнего перерыва, сыграв в гостях в ничью с действующим чемпионом страны - московским "Локомотивом" (2:2).

"Зимние трансферы стали ключом к тому футболу, что сейчас показывают "Крылья", ведь пришли игроки серьезного уровня: Александр Самедов, Жано Ананидзе, Роман Шишкин, а главное то, что приобретения были сделаны своевременно. Команда была укомплектована почти полностью уже в декабре, и на январские сборы ехал уже готовый коллектив. К тому же Божович проработал у нас два месяца до этого, а многие игроки уже знали его как специалиста, когда выступали под его руководством в других клубах РПЛ. Особенно приятно, что игра команды уже выстроена, игроки знают, что делают на поле, но мы только набираем форму и сыгранность, поэтому не хочется загадывать, где окажемся по окончании чемпионата", - заявил Шикунов.

С утра и вплоть до второго тайма в Самаре был сильный снегопад. "Погода сегодня немного удивила, но поле было идеальное для этого времени года. Может быть газон чуть-чуть подмок, когда шел снег, но никаких проблем команда не испытала, и приятно, что это не помешало зрителям собраться сегодня на трибунах", - добавил он.

Следующий матч "Крылья Советов", занимающие 13-е место в таблице, проведут 15 марта в гостях против махачкалинского "Анжи".