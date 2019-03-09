Гончаренко: ЦСКА сумел настроиться на матч с "Рубином" после поражения от "Арсенала"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА хорошо отреагировали на поражение от тульского "Арсенала" (0:2) в прошлом туре чемпионата России по футболу, сумев настроиться на домашнюю встречу с "Рубином". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В субботу ЦСКА на своем поле разгромил "Рубин" в матче 19-го тура чемпионата Росии по футболу со счетом 3:0. В предыдущем матче, который прошел 2 марта в Грозном, армейцы проиграли тульскому "Арсеналу" со счетом 0:2.

"Мы хорошо отреагировали на то, что с нами случилось в Грозном, были хорошо настроены на сегодняшний матч, мы оказывали очень хорошее давление. Во втором тайме игра пошла на встречных курсах, у нас было больше шансов, в целом победа закономерна. Думаю, что сегодняшняя команда всем нравится, и руководителям, и болельщикам, а та, которая была в Грозном, никому не нравится", - сказал Гончаренко.

Первый матч в составе ЦСКА провел арендованный в межсезонье у "Уфы" 19-летний защитник Игорь Дивеев. "Дивеев играл смело, очень много делал правильных тактических вещей, он сегодня молодец. Футболисты Абель Эрнандес и Никита Чернов не смогли сыграть из-за травм", - заключил Гончаренко.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка после 19 матчей. В следующем туре армейцы на выезде встретятся с екатеринбургским "Уралом" 16 марта.