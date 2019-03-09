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Футбол в России

Бабаев назвал правильным решение о переносе матча "Арсенал" - "ЦСКА" в Грозный

Армейцы проиграли в той встрече со счетом 0:2

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев назвал решение о переносе матча 18-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА из Тулы в Грозный правильным. Об этом он рассказал журналистам.

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Игра прошла 2 марта и была перенесена из Тулы по причине неготовности газона на местном стадионе. Встреча завершилась победой "Арсенала" со счетом 2:0.

"Как показала кубковая игра (матч "Арсенала" и "Оренбурга" состоялся 6 марта на "Арене-Химки"), перенести матч в Грозный было абсолютно правильным решением, потому что даже через несколько дней они не смогли провести матч в Туле. Безусловно, нам было бы проще доехать до Тулы, чем лететь в Грозный, но на таком поле играть невозможно. Будем ждать денежной компенсации от "Арсенала", - отметил Бабаев.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 19 матчей.

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