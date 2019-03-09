Биатлонист Гараничев заявил, что опоздание на гонку Кубка мира в США обогатило его опыт

Во время февральского этапа Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити Гараничев пропустил гонку преследования, поскольку опоздал на старт. После этот инцидент он не комментировал.

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 9 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Гараничев приобрел опыт, опоздав на гонку преследования на этапе Кубка мира в США. Об этом он заявил журналистам после выступления в спринте на чемпионате мира в Эстерсунде.

"Эта ситуация на сегодняшнем настрое никак не сказалась, такое в жизни может один раз произойти, - сказал 31-летний Гараничев. - Один человек сказал, что выступая на этапах Кубка мира в США и Канаде я набираюсь опыта, так что, видимо, это был мой маленький опыт. Зато тренеры теперь интересуются, как я, все ли нормально".

"Воспринимаю ли я это с юмором? Конечно. Что касается комментариев в интернете, то их всегда много, но я их не читаю и не знаю, что там пишут. Слышу только от родственников. Я же по этому поводу никаких комментариев раньше не давал", - отметил спортсмен.

О необходимости призеру Олимпийских игр в Сочи Гараничеву набраться опыта на североамериканских этапах говорил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.