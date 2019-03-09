{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по биатлону-2019

Биатлонист Логинов принес сборной России первую медаль ЧМ в спринте с 2009 года

Первое место занял норвежец Йоханнес Бё
Александр Логинов EPA-EFE/JESSICA GOW
Описание
Александр Логинов
© EPA-EFE/JESSICA GOW

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 9 марта. /ТАСС/. Россиянин Александр Логинов занял второе место в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

Первое место занял норвежец Йоханнес Бё, бронзу завоевал француз Кентен Фийон Майе.

Логинов стал первым российским биатлонистом с 2009 года, сумевшим завоевать медаль в спринтерской гонке на чемпионатах мира. В предыдущий раз россияне выигрывали награду в данной дисциплине на чемпионате мира - 2009 в южнокорейском Пхёнчхане, когда Ольга Зайцева стала третьей. В мужских соревнованиях россияне предыдущую награду завоевывали в 2008 году - Максим Чудов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в Эстерсунде.

В воскресенье на чемпионате мира пройдут мужская и женская гонки преследования. Соревнования завершатся 17 марта.

Теги
Чемпионат мира по биатлону-2019
Тренер Салагаев: сноубордист Соболев способен выиграть КМ в параллельных дисциплинах
В общем зачете Кубка мира российский спортсмен сейчас занимает первое место
Читать полностью