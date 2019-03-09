Чалов: ЦСКА стало легче играть против "Рубина" после первого гола

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Футболистам московского ЦСКА стало проще играть после того, как команда в первом тайме забила мяч в ворота казанского "Рубина" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сказал нападающий армейцев Федор Чалов.

В субботу ЦСКА дома победил "Рубин" со счетом 3:0. Голы забили Такума Нисимура (23-я минута), Федор Чалов (84) и Яка Бийол (90).

"Самая главная задача была забить гол - мы с ней справились, "Рубин" раскрылся, и нам стало намного легче играть, появилось больше зон, и во втором тайме в итоге мы реализовали свои моменты, - сказал Чалов. - Мы понимали, что "Рубин" не будет так атаковать и в основном сядет на свою половину поля. Я думаю, что задачу мы сегодня свою выполнили. Игру с "Арсеналом" (0:2) уже забыли, разобрали ошибки, вышли сегодня на игру со свежей головой и хорошо ее провели".

Чалов отметил, что не испытывает больших проблем при общении с партнером по команде японским нападающим ЦСКА Такума Нисимурой. "Наверное, мы общаемся не языке футбола, но, конечно, он учит русские слова и по-английски пару фраз знает, поэтому понимаем друг друга более-менее. Я ему говорил, чтобы он учил русские слова, какие-то простые, игровые, и он прибавляет в этом компоненте. Нам хватает общения на поле, на тренировках мы всегда наигрываем какие-то взаимодействия не только с Нисимурой, но и с Сигурдссоном, с Бийолом", - добавил Чалов.

"Я думаю, мы с Нисимурой, скорее, дополняем друг друга, потому что нет какой-то задачи - мы играем в паре. Понятно, что для Ильзата Ахметова (экс-игрок "Рубина" - прим. ТАСС), это был принципиальный соперник, но сегодня вся команда хорошо сыграла", - отметил форвард ЦСКА.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 19 матчей. В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом" 16 марта.