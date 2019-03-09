Хованцев: плохая готовность лыж помешала Логинову бороться за золото ЧМ в спринте

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 9 марта. /ТАСС/. Плохая готовность лыж помешала российскому биатлонисту Александру Логинову бороться с норвежцем Йоханнесом Бё за победу в спринтерской гонке на чемпионате мира в Эстерсунде. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Логинов занял второе место в спринтерской гонке, проиграв победителю 13,7 секунды. Еще один российский биатлонист Евгений Гараничев стал 19-м.

"У Гараничева была проблема с лыжами, у Логинова тоже, - сказал Хованцев. - Было даже ощущение, что он может не удержать второе место. Было видно, что тот же Гараничев на подъеме три-четыре секунды отыгрывал, а на спуске вновь терял время. Такого быть не должно".

"С хорошими лыжами можно было бы бороться с Бё, он дал нам сегодня шанс, уйдя на штрафной круг. Если бы у Саши были хорошие лыжи, он смог бы с ним побороться", - добавил тренер.

Логинов стал первым российским биатлонистом с 2009 года, сумевшим завоевать медаль в спринтерской гонке на чемпионатах мира. В предыдущий раз россияне выигрывали награду в данной дисциплине на чемпионате мира - 2009 в южнокорейском Пхёнчхане, когда Ольга Зайцева стала третьей. В мужских соревнованиях россияне предыдущую награду завоевывали в 2008 году - Максим Чудов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в Эстерсунде.