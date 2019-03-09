Бородулина: бронза Просвирновой на ЧМ по шорт-треку стала огромным успехом

Для 21-летней спортсменки это вторая бронзовая медаль на чемпионатах мира, ранее она выигрывала бронзу в эстафете (2016) и становилась серебряным призером на дистанции 1000 м (2018). В мужском финале на дистанции 1500 м Россию представлял олимпийский чемпион Семен Елистратов, но занял пятое место. Просвирнова принимала участие в соревнованиях зимней Универсиады в Красноярске с 4 по 6 марта, где заняла пятое место на дистанции 1500 м и завоевала золото в эстафете.

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Бронза Софьи Просвирновой на дистанции 1500 м на чемпионате мира по шорт-треку в Софии является большим успехом в силу меньшего, чем у соперников времени на подготовку. Таким мнением поделилась с ТАСС двукратная чемпионка Европы и тренер сборной России Татьяна Бородулина.

"Бронза Просвирновой - это огромный успех, учитывая, что два дня назад она бежала в Красноярске, хотя все остальные давно были здесь и готовились. К тому же в этом году 1500 м не ее дистанция, она более удачно выступает на дистанции в 1000 метров и занимает второе место в общем зачете Кубка мира, поэтому бронза для нас и самой Софьи была приятной неожиданностью. Завтра ожидаем борьбу, ведь она не раз в этом сезоне обыгрывала как кореянок, так и других соперниц, учитывая, что сегодня многие лидеры допускали ошибки", - заявила Бородулина.

"Елистратов сегодня долго был на лидирующих позициях и за два круга до конца был объявлен перезабег, а проделавший к тому моменту в лидерах большую работу Семен, видимо, не успел восстановиться к повторному старту. Завтра у него будет целый день отыграться, на 1500 метров сегодня не получилось, будем ждать 1000 метров", - добавила она.

В заключительный день чемпионата мира в Софии состоятся мужские и женские забеги на 1000 м и 3000 м, а также командные забеги среди женщин (3000 м) и среди мужчин (5000 м).