Участники Универсиады в воскресенье разыграют двенадцать комплектов наград

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Двенадцать комплектов наград будет разыграно на зимней Универсиаде-2019 в восьмой медальный день. Соревнования определят последних победителей в биатлоне, горнолыжном спорте, сноуборде, фристайле, спортивном ориентировании на лыжах и бенди.

Ни дня без побед. Сборная России побила рекорд по золотым медалям на зимних Универсиадах

В "Академии биатлона" пройдут одни из самых зрелищных гонок - женский и мужской масс-старты. Женщины пробегут 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами, одновременно стартуют сразу 30 спортсменок, в первом ряду будут только россиянки, завоевавшие все личные медали Всемирных студенческих игр. Первым номером стартует Екатерина Мошкова, на счету которой уже две золотые и одна серебряная медаль на Универсиаде-2019.

Биатлонная программа Универсиады завершится мужским масс-стартом на 15 км, где даже в отсутствие лидеров Никиты Поршнева и Эдуарда Латыпова, прибывших в расположение сборной на чемпионат мира в Швеции, россияне сохраняют все шансы на победу.

В кластере "Сопка" сноубордисты определят победителей в акробатической дисциплине "слоупстайл". Россию в соревнованиях представят участник Игр-2018 Владислав Хадарин, а также чемпионка и обладательница бронзы Универсиады-2017 в Алма-Ате Анастасия Логинова, финалы стартуют в 10:00 мск. В парном могуле выступят Антон Латышев, Андрей Махнев, Никита Новицкий, Вячеслав Цветков, Елизавета Безгодова, Светлана Иванова, Антонина Дяткина, Анна Отрощенко (финалы начнутся в 15:00 мск).

В парке "Бобровый лог" пройдут заключительные соревнования по горнолыжному спорту в слаломе. В женском турнире примут участие 67 спортсменок, среди которых шесть россиянок. В кластере "Радуга" гонкой с масс-старта завершится программа соревнований по спортивному ориентированию на лыжах. У женщин на медали будут претендовать призеры Универсиады-2019 россиянка Марина Вяткина, а также Лииса Ненонен и Мирка Суутари из Финляндии, среди мужчин шансы на победу имеют россияне Сергей Горланов и Владислав Киселев, финн Миса Туомала, норвежцы Эйдун Хеймдал и Йорген Баклид.

Золото в бенди разыграют Россия и Швеция

На звание сильнейшей мужской команды Универсиады в хоккее с мячом претендуют сборные России и Швеции. Финал стартует в 15:00 мск на стадионе "Енисей". Чуть раньше определится обладатель бронзовой награды, за которую поспорят команды Финляндии и Норвегии.

Призеры Универсиады в керлинге определятся во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. В 5:00 мск стартуют матчи за первое и третье места среди мужских команд, в финале сыграют команды Канады и Норвегии, за третье место - Великобритании и Швейцарии. В 10:00 мск начнутся матчи женских команд, где за золото Универсиады будут бороться шведки и представительницы Южной Кореи, за бронзу - России и Великобритании.

На "Арене-Север" пройдут полуфиналы в хоккее с шайбой среди женских команд, за право участия в решающем матче Всемирных студенческих игр поборются сборные Канады и Японии, а также России и США. Сборная России на групповом этапе выиграла все матчи, разгромив 6 марта американок со счетом 10:0.

Сборная России ранее уже обеспечила себе победу в общекомандном зачете Универсиады, по итогам седьмого дня в активе команды 30 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовые медали. Второе место занимают южнокорейские спортсмены (6-3-4), третьими идут японцы (3-3-3).