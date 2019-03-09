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Российская конькобежка Воронина стала третьей в зачете Кубка мира на длинных дистанциях

На заключительном этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити россиянка показала третий результат в забеге на 3000 м
Наталья Воронина EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA
Описание
Наталья Воронина
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ТАСС, 10 марта. Россиянка Наталья Воронина заняла третье место в общем зачете Кубка мира на длинных дистанциях (3000 м и 5000 м).

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На финальном этапе Кубка мира сезона-2018/19, который проходит в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), 24-летняя российская спортсменка заняла третье место в забеге на дистанции 3000 м. Победительницей забега с мировым рекордом стала чешка Мартина Сабликова, показав результат 3 минуты 52,027 секунды и превзойдя собственное достижение (3.53,31). Второе место заняла голландка Эсме Виссер (3.54,023), Воронина показала результат 3.54,064.

В общем зачете Кубка мира на длинных дистанциях победу одержала Сабликова (370 очков), которая является трехкратной олимпийской чемпионкой, пятикратной чемпионкой мира в классическом многоборье, 15-кратной победительницей чемпионатов мира на отдельных дистанциях. Второй стала Виссер (343), Воронина набрала 335 очков.

Воронина является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях, серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года.

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