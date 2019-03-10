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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Серебряный призер Универсиады биатлонистка Каплина довольна результатом масс-старта

После Игр в Красноярске спортсменка выступит на Кубке IBU в Италии

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Елизавета Каплина довольна результатом масс-старта на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

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Каплина завоевала серебро в масс-старте, золотую медаль выиграла Екатерина Мошкова, третьей стала еще одна россиянка Елена Чиркова.

"Держалась за девчонками, немного не сработала на первой стрельбе стоя, поторопилась. В принципе довольна гонкой, наконец-то заехала в призы, хотя обидно, что чуть-чуть не дотерпела последний круг. Но этот результат лучше, чем был в остальных гонках, - сказала Каплина. - Эту Универсиаду мы провели просто супер, наши девочки все всегда в шестерке лучших, понравилась атмосфера, и то, что на последней гонке все же удалось завоевать медаль".

"Завтра утром улетаю в Италию на Кубок Международного союза биатлонистов, а после него буду готовиться к чемпионату России в Тюмени", - добавила спортсменка.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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