Биатлонистка Мошкова завоевала третье золото Универсиады, победив в масс-старте

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Мошкова победила в масс-старте на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске.
23-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 42 минуты 5,7 секунды, допустив 3 промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место у россиянки Елизаветы Каплиной (отставание 4 секунды; 2 промаха), бронза у еще одной представительницы России - Елены Чирковой (+1.04,2; 3). Россиянка Тамара Воронина заняла четвертое место (+1.07,4; 3), Ирина Казакевич - пятое (+1.30,4; 7).
Россиянка Наталья Гербулова завершила гонку на третьем месте, однако результат спортсменки был аннулирован в связи с тем, что она нарушила правила прохождения штрафного круга.
Для Мошковой победа стала третьей на Универсиаде, ранее россиянка выиграла спринт и гонку преследования, также на ее счету серебро в индивидуальной гонке. В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 87 медалей - 31 золотую, 31 серебряную и 25 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3). Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|31
|31
|25
|87
|2
|Южная Корея
|6
|3
|4
|13
|3
|Япония
|3
|3
|3
|9
|4
|Австрия
|3
|1
|0
|4
|5
|Франция
|2
|4
|5
|11
|6
|Финляндия
|2
|2
|6
|10
|7
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|8
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|9
|Китай
|1
|2
|1
|4
|10
|Чехия
|1
|2
|0
|3
|11
|Германия
|1
|1
|1
|3
|11
|Италия
|1
|1
|1
|3
|13
|Польша
|1
|1
|0
|2
|14
|Швеция
|1
|0
|2
|3
|15
|Канада
|1
|0
|1
|2
|16
|Казахстан
|0
|3
|3
|6
|17
|Норвегия
|0
|2
|2
|4
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1