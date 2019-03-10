Биатлонистка Мошкова завоевала третье золото Универсиады, победив в масс-старте

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Мошкова победила в масс-старте на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске.

23-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 42 минуты 5,7 секунды, допустив 3 промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место у россиянки Елизаветы Каплиной (отставание 4 секунды; 2 промаха), бронза у еще одной представительницы России - Елены Чирковой (+1.04,2; 3). Россиянка Тамара Воронина заняла четвертое место (+1.07,4; 3), Ирина Казакевич - пятое (+1.30,4; 7).

Россиянка Наталья Гербулова завершила гонку на третьем месте, однако результат спортсменки был аннулирован в связи с тем, что она нарушила правила прохождения штрафного круга.

Для Мошковой победа стала третьей на Универсиаде, ранее россиянка выиграла спринт и гонку преследования, также на ее счету серебро в индивидуальной гонке. В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 87 медалей - 31 золотую, 31 серебряную и 25 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3). Зимняя Универсиада завершится 12 марта.