Биатлонистка Мошкова не ожидала завоевать три золотые медали на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Мошкова не ожидала того, что завоюет три золотых медали на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.
В воскресенье Мошкова победила в масс-старте на 12,5 км. Для спортсменки победа стала третьей на Универсиаде, ранее россиянка выиграла спринт и гонку преследования, также на ее счету серебро в индивидуальной гонке. Второе место в масс-старте у россиянки Елизаветы Каплиной, бронза у еще одной представительницы России - Елены Чирковой.
"Самым тяжелым здесь было, наверное, золото спринтерской гонки. На последнем круге у меня был очень маленький запас по времени перед Ириной Казакевич. Сегодня я тоже уходила с рубежа второй, в 11 секундах отставания от Елизаветы. Пришлось очень сильно напрячься, чтобы ее догнать", - сказала Мошкова.
"Не рассчитывала, что выиграю здесь три золотые медали, понимала, что даже наш российский состав очень сильный. Чтобы попасть на Универсиаду, нам пришлось пройти довольно серьезный отбор. Сюда приехали девочки, которые участвовали в Кубке мира, Кубке Международного союза биатлонистов, чемпионате Европы. Состав был сильный, и я очень рада, что смогла выиграть в этой конкуренции", - добавила спортсменка.
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.