Биатлонистка Мошкова не ожидала завоевать три золотые медали на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Мошкова не ожидала того, что завоюет три золотых медали на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В воскресенье Мошкова победила в масс-старте на 12,5 км. Для спортсменки победа стала третьей на Универсиаде, ранее россиянка выиграла спринт и гонку преследования, также на ее счету серебро в индивидуальной гонке. Второе место в масс-старте у россиянки Елизаветы Каплиной, бронза у еще одной представительницы России - Елены Чирковой.