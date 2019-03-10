Тренер женской сборной России по керлингу осталась довольна бронзой Универсиады-2019

"Нам нужно было обязательно выигрывать эту игру, у нас даже есть поговорка - последнюю игру всегда нужно выигрывать, за медали она или нет - без разницы. Уезжать лучше с хорошим настроением. Соперники немного ошибались, мы, конечно, этим пользовались, и делали много хороших бросков, исполнение было на высшем уровне. Не могу сказать, что было сложно, но и легко тоже не было", - заявила Ковалева.

"Я довольна девочками, я знала, что у нас сильная команда, была почти уверена, что мы будем в призах. Немного обидно за вчерашнее поражение (в полуфинале сборная России уступила команде Южной Кореи со счетом 4:7 - прим. ТАСС), но у нас есть медаль. Девочки очень правильно играли тактически, они взяли тайм-аут за тем, наверное, чтобы убедиться, идут ли они в правильном направлении, они и сами все хорошо делали", - добавила она.

Универсиада в Красноярске придаст женской сборной России хорошего настроения в преддверии чемпионата мира, считает Ковалева. На турнир, который пройдет в датском Силькеборге с 16 по 24 марта, из студенческой сборной поедут Ульяна Васильева и Екатерина Кузьмина, Ковалева будет скипом.

"Силы и эмоции, конечно, на чемпионат мира остались. После того, как сидишь, очень хочется играть. Может быть, Катя немного подустала, но у нее будет пару дней восстановиться. Думаю, что я и девочки, которые на сборах, выйдем рвать и метать на чемпионате мира, Универсиада придала нам хорошего настроения", - отметила Ковалева.