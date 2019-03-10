Российские керлингистки завоевали бронзу на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Великобритании со счетом 12:5 в матче за третье место на Универсиаде в Красноярске.

Сборную России на турнире представляли Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.

Золотую медаль завоевала сборная Швеции, обыграв в финале турнира сборную Южной Кореи со счетом 8:3.

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 97 медалей - 34 золотых, 34 серебряных и 29 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.