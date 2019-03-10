Российские керлингистки завоевали бронзу на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Великобритании со счетом 12:5 в матче за третье место на Универсиаде в Красноярске.
Сборную России на турнире представляли Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.
Золотую медаль завоевала сборная Швеции, обыграв в финале турнира сборную Южной Кореи со счетом 8:3.
В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 97 медалей - 34 золотых, 34 серебряных и 29 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|34
|34
|29
|97
|2
|Южная Корея
|6
|4
|4
|14
|3
|Япония
|3
|3
|3
|9
|4
|Норвегия
|3
|2
|2
|7
|5
|Австрия
|3
|2
|0
|5
|6
|Франция
|2
|4
|5
|11
|7
|Финляндия
|2
|2
|7
|11
|8
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|9
|Белоруссия
|2
|1
|0
|3
|10
|Швеция
|2
|0
|2
|4
|11
|Китай
|1
|2
|1
|4
|11
|Чехия
|1
|2
|1
|4
|13
|Канада
|1
|1
|1
|3
|13
|Германия
|1
|1
|1
|3
|13
|Италия
|1
|1
|1
|3
|16
|Польша
|1
|1
|0
|2
|17
|Казахстан
|0
|3
|3
|6
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|18
|Великобритания
|0
|0
|1
|1