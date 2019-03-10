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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российские керлингистки завоевали бронзу на Универсиаде в Красноярске

В матче за третье место россиянки победили команду Великобритании
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Великобритании со счетом 12:5 в матче за третье место на Универсиаде в Красноярске.

Сборную России на турнире представляли Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.

Золотую медаль завоевала сборная Швеции, обыграв в финале турнира сборную Южной Кореи со счетом 8:3.

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 97 медалей - 34 золотых, 34 серебряных и 29 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3).

 Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия34342997
2Южная Корея64414
3Япония3339
4Норвегия3227
5Австрия3205
6Франция24511
7Финляндия22711
8Швейцария2237
9Белоруссия2103
10Швеция2024
11Китай1214
11Чехия1214
13Канада1113
13Германия1113
13Италия1113
16Польша1102
17Казахстан0336
18Грузия0011
18Великобритания0011

 

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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