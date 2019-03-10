Вяткина: гонка в ориентировании на Универсиаде доказала, что биться надо до конца

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Заключительная гонка в лыжном ориентировании на Универсиаде в Красноярске - женский масс-старт доказала россиянке Марии Вяткиной, что всегда имеет смысл бороться до конца. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

В воскресенье Вяткина стала второй в масс-старте, преодолев среднюю дистанцию за 37 минут и 14 секунд. Победила в гонке финка Лиза Ненонен (37,07), бронзу завоевала представительница Чехии Петра Ганкова (отставание 19 секунд)

"Не описать, как мне сегодня было тяжело - надеялась на больший рассев участниц по трассе, но все оказались сильны. Битва шла до последних метров, я шла третьей и понимала - нужно бороться, это очень важные соревнования. Впереди шли финка и чешка, до них практически не дотянуться было, и вдруг чешка падает - все бывает", - рассказала Вяткина.

"Мне было трудно предсказать, чем может закончиться для меня эта Универсиада, ведь я заболела непосредственно перед стартом, - рассказала спортсменка. - Теперь у меня два золота и два серебра. И все-таки первая серебряная медаль, завоеванная мной в Красноярске, была мне дороже всего - благодаря ей я поняла, что смогу справиться, смогу побороться, даже несмотря на болезни".

Всемирные студенческие игры завершатся в Красноярске 12 марта.