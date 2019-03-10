Норвежец Баклид отправится на ЧМ по ориентированию, воодушевленный победой на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Норвежец Йорген Баклид, выигравший мужской масс-старт на Универсиаде в Красноярске, воодушевлен победой, которая придала ему уверенности перед мартовским чемпионатом мира по спортивному ориентированию на лыжах в Швеции. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Баклид выиграл заключительную гонку Универсиады в спортивном ориентировании с результатом 35 минут 25 секунд, на втором месте россиянин Сергей Горланов, уступивший лидеру 3 секунды, на третьем месте с отставанием в 12 секунд еще один россиянин Владислав Киселев.

"Я шел чуть позади двух россиян, но все-таки смог их нагнать и на последней контрольной точке отметился первым. Рад, что так все обернулось, эта победа воодушевила меня перед предстоящими стартами, это важно и для всей команды - они увидели, что можно, как и я, выйти и заработать свою медаль. Сил придали и слова Горланова после одной из гонок - он назвал меня одним из основных своих соперников", - рассказал норвежец.

Всемирные студенческие игры завершатся в Красноярске 12 марта.