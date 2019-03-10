Тренер сборной России по ориентированию назвал успешным выступление на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Сборная России по лыжному спортивному ориентированию успешно выступила на Универсиаде в Красноярске, где этот вид спорта впервые был представлен в программе. Таким мнением с ТАСС поделился старший тренер сборной в лыжных дисциплинах Николай Кудряшов.

"Думаю, выступление российской команды по ориентированию на Универсиаде в Красноярске можно считать удачным - медалей завоевано немало. Хотя о российском преимуществе здесь речи не идет - в призеры в последний день, например, вошли представители Норвегии и Чехии, - сказал Кудряшов. - Впереди спортсменов ждет чемпионат мира в Швеции, но Универсиада для нас все-таки была в приоритете. Сейчас всем спортсменам предстоит восстановление к следующему старту".

"Надеюсь, что представителям Международной федерации университетского спорта наш турнир в Красноярске понравился и в будущем мы снова увидим лыжное ориентирование в программе Универсиад", - подчеркнул тренер.

Сборная России по лыжному спортивному ориентированию завоевала на Универсиаде четыре золотые медали, четыре серебра и две бронзы. На втором месте в общекомандном зачете в этом виде спорта сборная Финляндии - 2-1-3, на третьем - команда Норвегии (1-2-1).