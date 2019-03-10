Мяус: победа сборной России на первом на Универсиадах турнире по бенди стала исторической

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Золотые медали сборной России на первом на Универсиадах турнире по хоккею с мячом стали историческим результатом. Об этом заявил ТАСС вице-президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус.

В воскресенье мужская сборная России победила команду Швеции в финальном матче со счетом 6:1 и завоевала золотые медали Универсиады, которая проходит в Красноярске. На Универсиаде хоккей с мячом был включен в программу соревнований впервые. В турнире приняли участие пять сборных: России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Казахстана.

"Победа на первом на Универсиадах турнире по хоккею с мячом стала исторической. Свою роль, конечно, сыграло то, что взяли ребят из команд мастеров - спасибо клубам, что отпустили ребят, а тренерский штаб не ошибся, что привлек их в основу сборной. Все-таки в чемпионате России сейчас идет плей-офф, но после такого результата никто не жалеет, что пришлось отпустить игроков в сборную. В итоге мы получили отличный сплоченный коллектив, который в ходе турнира набирал обороты и одержал достойную победу в финале, показав размашистую быструю игру", - заявил Мяус.

"Приятно, что на новый красноярский стадион пришло очень много болельщиков, а на награждении присутствовали глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, помощник президента РФ Игорь Левитин и губернаторы Красноярского края и Свердловской области Александр Усс и Евгений Куйвашев. Хотелось, чтобы со временем на турнир было привлечено большее количество команд, но количество зрителей на стадионе, телевизионный показ и освещение в прессе были на высшем уровне", - добавил он.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.