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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Хоккеист Ган: финал Универсиады со шведами выдался тяжелым для сборной России по бенди

Россияне выиграли со счетом 6:1
Сергей Ган (справа) Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Ган (справа)
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Финальная игра турнира по хоккею с мячом на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске против сборной Швеции выдалась тяжелой для команды России. Об этом журналистам заявил игрок российской сборной Сергей Ган.

Сборная России обыграла команду Швеции в финале Универсиады со счетом 6:1 и завоевала золотые медали.

"Все было прекрасно, спасибо болельщикам за поддержку и атмосферу, очень приятно играть, они заставляют идти только вперед. Мы думали, что сегодня будет очень тяжелая игра, она такой и получилась. Каждая медаль значима, каждый спортсмен идет к цели и добивается ее, вот и мы добились, обыграли шведов. С ними всегда тяжело играть, мы настраивались на тяжелую, силовую игру, так и получилось", - заявил Ган.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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