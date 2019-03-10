Хоккеист Петров: игроки сборной России по бенди отдали все силы в финале Универсиады

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Игрокам мужской сборной России по хоккею с мячом пришлось отдать все силы для победы в финале XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске против команды Швеции. Об этом журналистам заявил игрок российской сборной Денис Петров.

Сборная России обыграла в финале команду Швеции со счетом 6:1 и завоевала золотые медали Универсиады. Петров забил два мяча.

"Игра была непростая, финалы не бывают простыми, мы отдали все силы для победы. Мне повезло в ситуации, когда забивал гол, хорошо попал по мячу в скоплении игроков. На таких турнирах мы ни разу не были, это наш первый опыт, всем очень все понравилось, начиная от организации и заканчивая атмосферой на трибунах", - заявил Петров.

"Сегодня было сильное волнение, потому что это финал, при такой поддержке мы не имели права проиграть. Но со стартовым свистком волнение прошло. На самом деле, в отличие от игры на групповом этапе (сборная России обыграла команду Швеции со счетом 7:2 - прим. ТАСС), шведы смотрелись посильнее, это ведь финал. Но как нам и говорили тренеры, они играли верхними передачами", - добавил хоккеист.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.